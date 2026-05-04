«Как раскладушка»: Рома Желудь откровенно о шпагате Волочковой и поцелуе с ней

За кадром скандального шоу происходило куда больше, чем показали зрителям.

Блогер Рома Желудь впервые подробно рассказал, что на самом деле происходило между ним и заслуженной артисткой РФ Анастасией Волочковой во время участия в проекте «Звезды под капельницей». По словам певца, сильное впечатление на него произвел именно фирменный шпагат балерины.

«Это был просто такой момент, когда передо мной открылся этот огромный шпагат, красивейший. Я в такой раскладке женщину не видел никогда в своей жизни. Как Сони Эриксон такой, знаешь, раскладушка. Это случилось впервые в жизни. И я не знал, что мне делать просто. Прекрасная женщина», — признался он в интервью журналистке Ксении Собчак.

Желудь также подчеркнул, что их поцелуй не был частью какой-то постановки или чрезмерной страсти, а стал результатом атмосферы и общения.

«Это не был не какой-то суперстрастный поцелуй. Это дружеское, классное времяпрепровождение. Перед тобой вот этот шлагбаум открывается, ты чувствуешь сексуальную энергетику, хочется туда сразу занырнуть. Целоваться с Волочковой это не кринж. Нет, это очень приятный человек, очень добрый человек. Очень сексуальная женщина. И насколько душевно и с теплом она относится к простым людям, такое малому количеству звезд вообще свойственно», — добавил блогер.

Эта история началась осенью, когда на экраны вышло реалити «Звезды под капельницей», где знаменитости пытались справиться с зависимостями. Волочкова приняла участие в проекте, однако покинула его уже после первого выпуска.

Несмотря на короткое пребывание, балерина успела сблизиться с участниками и оказаться в центре внимания. Именно во время одной из вечеринок между ней и Желудем произошел поцелуй, который попал в кадр и вызвал бурную реакцию зрителей.

Позже блогер вновь появился рядом с Волочковой — он приехал поддержать ее на презентации новой песни. На мероприятии они общались тепло, обнимались и держались за руки, не скрывая симпатии.

Желудь также рассказал о закулисье проекта. По его словам, многих участников привлекли крупные гонорары, которые оказались значительно выше, чем в других телевизионных шоу. Сам он в тот момент выбирал между несколькими предложениями, но остановился на этом проекте из-за финансовых условий и возможности заняться здоровьем.

В итоге за время участия блогер заработал около четырех миллионов рублей.

«За моральный ущерб надбавки очень нехреновые», — рассказал он.

При этом не все участники сразу понимали, во что именно ввязываются.

«То, что будет происходить, не знал никто. Были очень сильные скандалы. Люди приехали, и не хотели портить свою репутацию. Маша Малиновская была очень сильно против, она не хотела, чтобы это называлось „Звезды под капельницей“. Но в итоге все прогнулись под большие гонорары и пошли вперед», — поделился Желудь.

