Чипсы убивают разум: всего одна пачка в день провоцирует повреждение мозга

Daily Mail: всего одна пачка чипсов в день провоцирует повреждение мозга

Фото: www.globallookpress.com/Karl Newedel

Ученые связали потребление ультраобработанных продуктов с резким снижением когнитивных способностей.

Ежедневное употребление всего одной порции картофельных чипсов существенно повышает риск развития серьезных нарушений в работе головного мозга. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты провели глубокий анализ рациона более чем 2,2 тысячи человек среднего возраста, чтобы выяснить, как популярные продукты влияют на когнитивные показатели.

Выяснилось, что каждое десятипроцентное увеличение доли ультраобработанной еды в меню ведет к заметному ухудшению концентрации внимания и росту факторов риска возникновения деменции.

Эксперты подчеркнули, что такие изменения фиксировались даже у тех участников исследования, чья остальная диета в целом считалась здоровой и сбалансированной.

«Чтобы представить наши выводы в перспективе, 10-процентное увеличение количества ультраобработанных продуктов примерно эквивалентно добавлению стандартного пакета чипсов в ваш ежедневный рацион. На каждые 10% увеличения потребления такой пищи мы наблюдали отчетливое и измеримое снижение способности человека концентрироваться. В клиническом плане это выражалось в стабильно более низких баллах в стандартизированных когнитивных тестах, измеряющих визуальное внимание и скорость обработки информации», — отметила руководитель научной работы доктор Барбара Кардозо.

Ученые предположили, что в процессе промышленной переработки из продуктов исчезают жизненно важные нутриенты, но добавляются опасные химикаты.

В частности, речь идет об акриламиде, который образуется при высоких температурах и способен повреждать нейроны, а также о фталатах и бисфенолах, попадающих в пищу из упаковки.

Исследователи предупредили, что накопление подобных веществ в организме может спровоцировать цереброваскулярные поражения — крошечные участки поврежденной мозговой ткани, возникающие из-за нехватки кровоснабжения.

Эти микроповреждения подрывают работу мозга, негативно сказываясь на обучаемости и повышая вероятность слабоумия в будущем. Кроме того, любители суррогатной еды чаще страдают от ожирения, гипертонии и диабета, что создает дополнительную нагрузку на нервную систему.

На сегодняшний день ультраобработанная еда составляет более половины калорийности рациона взрослых жителей США и более 60% у детей. Интересно, что ученые не обнаружили прямой связи между фастфудом и мгновенной потерей памяти, объяснив это тем, что зоны мозга, отвечающие за внимание, более уязвимы к внешним токсичным воздействиям на ранних этапах.

