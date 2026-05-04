Живой свидетель истории: в Петербурге готовятся представить коронационную карету Екатерины I

В Эрмитаж доставили уникальный экспонат. Большая коронационная карета впервые покинула фондохранилище музея. И сейчас специалисты готовят шестиметровый экипаж к большому событию — он предстанет на новой выставке, которая посвящена Екатерине I. Карету специально создавали в Париже для коронации императрицы. Как исторический транспорт готовят к показу — увидела корреспондент «Известий» Ксения Тертышникова.

Живой свидетель переломных моментов российской истории — Большая Коронационная карета прибыла в Зимний дворец. Сейчас она, еще в «неглиже», без колес, крыши и стекол, только готовится к общественному показу. Последний раз ее видели в стенах Эрмитажа более 20 лет назад.

Сам Петр I заблаговременно заказал карету для коронации в Париже. Именно она, сверкая в лучах торжества, доставляла первую в истории России императрицу, Екатерину Алексеевну, на церемонию ее венчания на царство. Так, экипаж стал символом новой эпохи — эпохи империи, и воплощением триумфа русской государственности.

«Это памятник уникальный, таких карет у нас больше нет. На карете почти 50 раз повторена корона коронационная. А сама карета наполнена символикой. Поскольку там очень много морской темы, темы доблести, связанных с Петром, с коронацией, с морскими победами. Ну и сама Екатерина представлена на этой карете в образе Минервы, богини, а Петр в образе доблести», — рассказал заведующий сектором «Зимний дворец Петра I» отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, куратор выставки Сергей Нилов.

По некоторым данным, роспись на дверцах кареты могла быть выполнена рукой молодого Франсуа Буше — мастера, чье имя стало символом расцвета рококо. Картины изображают античных богов. И хотя версия участия французского живописца официально не подтверждена, многие узнают в таинственных мазках автора.

До сегодняшнего дня карета содержалась в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Там ее ремонтировали, там же и бережно разобрали на части, более 100 деталей. Преимущественная составляющая элементов родная — 1720-х годов. Но есть и замененные. За три сотни лет экипаж пережил немало событий.

«Неродные только стекла, которые были заменены после войны. Она ж пострадала в нашем манеже осколком снаряда. Там часть крыши была, и все стекла выбиты», — объяснил научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Игорь Арсентьев.

Но ни Великая Отечественная война, ни время не дали погибнуть коронационной карете. В грядущей выставке «Екатерина I» она станет ее центром, занимая наибольшую площадь — шесть метров в длину и почти три в ширину. Но несмотря на массивный образ, кузов, выполненный из дерева, легкий, при желании его можно поднять вчетвером.

Экспозиция, посвященная Екатерине, — первая в стенах Эрмитажа, отражающая ее жизнь и деятельность как соправительницы. И хотя среди 500 реликвий, представленных на выставке, личных вещей самой Екатерины мало, в основном Петра I, в каждой чувствуется ее присутствие. Как и в коронационной карете, ощущается любовь и нежность, с которыми император относился к супруге.

