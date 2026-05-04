Хантавирус на лайнере у берегов Африки: три человека погибли из-за вспышки инфекции

Роспотребнадзор следит за ситуацией вокруг вспышки опасной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Речь идет о судне, шедшем из Аргентины, на борту которого зафиксированы случаи заражения хантавирусом — инфекцией, способной вызывать тяжелый и нередко смертельный легочный синдром.

По данным ВОЗ, погибли три человека, еще у троих — подозрение на заболевание. Мы решили спросить у специалистов, насколько действительно опасен этот вирус.

«Вообще хантавирус — это довольно большая группа вирусов, которая вызывает разные заболевания. Вот в Азии и Европе вызывает, в основном, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. А в Америке — Южной Америке, Северной Америке — это геморрагическая лихорадка с легочным синдромом. То есть, поражением легких», — пояснил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

На ранней стадии хантавирус напоминает грипп: температура, слабость, головная и мышечная боли. Основной путь передачи — контакт с грызунами. По предварительным данным, один из пассажиров мог заразиться еще в порту отправления, после чего инфекция распространилась за время длительного плавания.

Сейчас лайнер стоит на якоре у столицы Кабо-Верде, пассажирам запрещено сходить на берег, медицинская помощь оказывается прямо на борту. На судне находятся 170 пассажиров, а также 71 член экипажа.

