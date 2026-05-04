«Проект «Свобода»: Трамп захотел прорвать иранскую блокаду Ормузского пролива

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пентагон задействует эсминцы, более ста боевых самолетов и около 15 тысяч военнослужащих.

Прорвать иранскую блокаду попытается Дональд Трамп. Он анонсировал новую операцию под названием «Свобода», которая должна начаться уже сегодня. По заявлению лидера США, цель миссии — обеспечить проход торговых и коммерческих судов в Ормузском проливе. Для этого Пентагон задействует эсминцы, более ста боевых самолетов и около 15 тысяч военнослужащих. Трамп подчеркнул, что любые попытки помешать будут жестко пресекаться.

«Этот процесс под названием проект „Свобода“ призван освободить людей, компании и страны, которые стали жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов. Если этому процессу будут каким-либо образом мешать, то с этим вмешательством нам придется бороться силой», — заявил президент США Дональд Трамп.

В Тегеране резко отреагировали на заявление, отметив, что расценят любое вмешательство как нарушение режима прекращения огня. Иранские власти подчеркнули, что не допустят внешнего контроля над проливом и пригрозили последствиями. Впрочем, по данным Axios, реальные планы Вашингтона могут быть менее жесткими: ВМС США не собираются сопровождать суда и ограничатся мониторингом, а также информированием о свободных от мин коридорах.

Противоречивые заявления вызвали новую волну ироничных комментариев под недавним постом Трампа с подписью «у меня на руках все карты». Пользователи напомнили, что задача настольной игры Uno, карточки которой он держит в руках, — как можно быстрее избавиться от них. А посольство Ирана в Индии — и вовсе выложило ответный пост, подчеркнув, что по этой логике Тегеран — как раз ближе к победе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.