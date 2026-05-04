Умер актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Валерий Филонов

Сердце артиста не выдержало во время операции

Валерий Филонов, известный по ролям в «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей», «Убойной силе» и десяткам других проектов, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом aif.ru сообщили в окружении артиста.

Он скончался 3 мая во время операции — его сердце не выдержало.

Собеседница издания уточнила, что Филонов давно болел, а его состояние усугубилось после смерти супруги, а затем и любимой кошки.

Валерий Вальтерович Филонов родился 27 февраля 1940 года в Ленинграде. В 1973 году дебютировал в кино, снявшись в роли рабочего в фильме «Цемент». За свою карьеру он сыграл более чем в 60 проектах, включая «Мой друг Иван Лапшин», «Агент национальной безопасности», «Опера», «Морские дьяволы» и другие. Последняя картина с его участием вышла в 2024 году.

