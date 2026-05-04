Мама на пределе: как перестать кричать на ребенка

Психолог Шагабутдинова: мама кричит на ребенка не от ненависти, а от усталости

Эксперт уверяет, что детям нужны не идеальные родители, а те, кто умеет признавать ошибки.

Даже самые любящие родители порой оказываются на грани нервного срыва. Психолог Лия Шагабутдинова в беседе с aif.ru объяснила, что материнский гнев — это не признак отсутствия любви, а сигнал сильной перегрузки.

«Большинство мам злятся не на детей. Они злятся на усталость, бесконечные бытовые задачи, необходимость постоянно принимать решения. Ребенок в этот момент — не причина, а последняя капля», — говорит эксперт.

Чтобы снизить напряжение, психолог советует распределять обязанности в семье и не стесняться просить помощи у близких.

«Сегодня многие женщины живут с ощущением собственной недостаточности. Во многом это связано с социальными сетями. Но важно понимать: блог — это витрина, а не реальная жизнь», — говорит Шагабутдинова.

Психолог подчеркивает, что детям нужна не идеальная мама, а та, которая признает свои ошибки и умеет справляться с чувствами.

В моменты, когда эмоции берут верх, эксперт советует признаться себе в том, что вы испытываете злость. Затем необходимо выйти в другую комнату на пару минут или сделать несколько глубоких вдохов. После этого можно попробовать технику релаксации: напрячь все тело на десять секунд, а потом расслабить.

Кроме того, Шагабутдинова рекомендует регулярно восполнять ресурс, не забывая о своем моральном состоянии. Даже 15 минут в одиночестве или короткая прогулка помогут снизить уровень раздражения.

