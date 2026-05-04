Светлокосый солдат Зинаида Самсонова: судьба героини военного стихотворения Юлии Друниной «Зинка»

Фото: goskatalog.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Батальонный санинструктор из Подмосковья погибла, когда ей не было и 20 лет, так и не успев получить при жизни заслуженные награды.

Литераторы, писавшие в годы Великой Отечественной войны, обращались в своем творчестве к теме бесконечного мужества защитников Отечества на фронте. Но не забывали и о трудовом подвиге тех, кто работал и делал все для Победы в тылу.

Писали и о доме, о родных, которые ждали с войны сыновей, мужей, братьев — но слишком часто вместо них приходили лишь похоронки.

Одним из поэтов, кто в своих стихах запечатлел трагедию войны, была Юлия Друнина. Ей не было и 20 лет, когда она оказалась на фронте.

Друнина получила назначение на Второй Белорусский фронт в 667-й стрелковый полк 218-й стрелковой дивизии. Именно там она познакомилась с Зинаидой Самсоновой — будущей героиней ее, пожалуй, самого известного стихотворения — «Зинка».

Кем была Зинаида, которая «против грусти» смело вела в атаку — в материале 5-tv.ru.

«Зинка ведь не выдуманная?»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Георгий Зельма

В 1964 году Друнина получила письмо от учащихся профтехучилища из Выксы. Подростки писали, что очень любят ее стихи, особенно их взволновала «Зинка», рассказ о героической судьбе фронтовой подруги автора.

«Помолчали, а потом кто-то сказал: „А ведь Зинка, наверное, невыдуманная?“ Стали предполагать, какой была Зинка, где росла, как училась, как пошла на фронт. И решили спросить Вас, верно ли, что была именно Зинка, Ваша подруга», — писали школьники Друниной.

Поэтесса подтвердила, что Зинка была настоящей. Полное имя ее было Зинаида Александровна Самсонова. И на момент их знакомства с Друниной она уже была «старым солдатом» — все в те же неполные 20 лет. За спиной Самсоновой были Сталинградский и Воронежский фронты. Как следует из ее наградного листа, с первой группой бойцов 24 сентября 1943 года в районе села Сушки Каневского района она форсировала реку Днепр.

Светлокосый солдат и герой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Вдовенко

Самсонова была батальонным санинструктором. Перевязывала раненых, доставляла их в безопасные места. Но, как пишет Друнина, бойцы шутили — «первым батальоном командует Зинка». По воспоминаниям поэтессы, Самсонова всегда была впереди — будь то бой или изматывающий ночной переход. Юная девушка, казалось, не знала усталости и страха.

«Старому» солдату было 19 лет. Она была невысокой, светло-русой, круглолицей. Мечтала стать врачом», — вспоминает о подруге Друнина.

В 1941 году Самсонову мобилизовали на строительство оборонительных укреплений на подступах к столице.

Родом девушка была из Подмосковья. Еще до начала войны она работала санитаркой в доме инвалидов. В 1942 она поступила на курсы медицинских сестер, в том же году их окончила и в октябре — ей едва исполнилось 18 — была призвана в ряды вооруженных сил.

Во время форсирования Днепра Самсонова проявила настоящее мужество и храбрость. Она вынесла из огня и переправила на левый берег 30 раненых, уничтожила трех немецких солдат.

Позже Зинаида сражалась за Киев, освобождала Житомир. Затем, в конце ноября 1943-го, дивизия, где она служила, была переброшена на Белорусский фронт. Там Самсонова и познакомилась с Юлией Друниной.

За героизм, проявленный в ходе форсирования Днепра, Самсонова была удостоена звания Героя Советского Союза. Девушке вместе с небольшой группой бойцов удалось перебраться на правый берег реки на понтоне и окопаться там. Самсонова не жалела себя — и врага — ни минуты: перевязывала раненых, бралась за оружие, а когда кончились патроны — пускала в ход гранаты.

Вот только получить награду при жизни Зинаида не успела. В военном лихолетье, пока наградной лист старшему сержанту Самсоновой путешествовал по инстанциям, отважной девушки не стало. Зина погибла 27 января 1944 года в Гомельской области в Белоруссии. Девушка повела в атаку батальон в бою за деревню Холм.

По совпадению — в этот же день была полностью снята блокада Ленинграда.

«Я не знаю, как написать ей, чтоб она тебя не ждала…»

Фото: РИА Новости/В. Никитин

В стихотворении героине Друниной предстоит сообщить матери Зинки, что ее дочь погибла. И это, пожалуй, самое страшное — не бой, не атака, а необходимость написать о смерти.

«И старушка в цветастом платье

Пред иконой свечу зажгла.

…Я не знаю, как написать ей

Чтоб она тебя не ждала?!».

Реальная мама Зинаиды, Мария Максимовна, пережила войну и своих детей — брат Зины погиб на войне.

«Жизнь не сломила эту чудесную русскую женщину, хотя, казалось, могла бы: война отняла у Марии Максимовны не только дочку, но и сына: брат Зины тоже не вернулся с фронта», — писала о ней Друнина.

Бессмертные стихи

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Как с грустью пишет Друнина, «двадцати Зинке так и не исполнилось». И украсить гимнастерку полученными наградами — Золотой Звездой Героя СССР и Орденом Ленина — при жизни Самсонова не успела.

Самсонову похоронили вдали от родного дома — в братской могиле в поселке Озаричи Калинковичского района Гомельской области Белоруссии. Но память о героине осталась жить в стихотворении ее подруги Юлии Друниной.

В 1944 году поэтесса была контужена, в результате чего была признана негодной к военной службе. Закончила войну в звании старшины медицинской службы и была награждена орденом Красной звезды и медалью «За отвагу».

Впервые стихотворение «Зинка» опубликовали в журнале «Знамя», после чего неоднократно перепечатывали.

Поэтесса вспоминала, что Зинаида была настоящей героиней. Но в те годы геройство не бросалось в глаза, не казалось чем-то исключительным. Как писала Друнина, тогда вокруг было много таких девушек, как Зина, которые на своих хрупких плечах несли всю тяжесть военных лет, шли в бой, помогали раненым и не жалели себя. И зачастую эти героини оставались лежать в безымянных могилах вдали от родных и близких.

Трагическая судьба Юлии Друниной

Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров

Друниной удалось пережить войну — ценой сильного удара по здоровью. Она закончила литературный институт, в 1945-м вышла замуж за однокурсника — фронтового поэта Николая Старшинова. От него Друнина родила единственную дочь Елену. В 1960-м супруги расстались.

Вторым мужем Друниной стал знаменитый писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР и ведущий «Кинопанорамы» Алексей Каплер. Бурный роман с ним у Друниной начался еще когда она была с Старшиновым.

«А ведь я, правда, никогда не думал, что могу так мучительно, до дна, любить. Жил дурак дураком», — писал Каплер об отношениях с Друниной.

Несмотря на любовь к Каплеру, оставить законного мужа Юлия долго не решалась.

Второму мужу Друнина посвятила множество стихов. Она много писала о любви, но главной темой ее творчества навсегда осталась Великая Отечественная война.

В 1967 году писательница отправилась в ФРГ — Западную Германию. И там, отвечая на вопрос, как ей удалось сохранить нежность и женственность после ада войны, заявила:

«Для нас весь смысл войны с фашизмом именно в защите этой женственности, спокойного материнства, благополучия детей, мира для нового человека», — отметила Друнина.

Каплер умер в 1979-м, Друнина осталась вдовой. Смерть горячо любимого мужа стала для нее большой утратой. Больше поэтесса замуж не выходила.

Начавшуюся в 1980-х Перестройку поэтесса восприняла с большим энтузиазмом. В 1990 году стала депутатом Верховного Совета СССР от женсоветов, много писала и выступала. На вопросы, почему она баллотировалась, Друнина отвечала, что «единственное, что меня побудило это сделать, — желание защитить нашу армию, интересы и права участников Великой Отечественной войны и войны в Афганистане».

Тем не менее, вскоре иллюзии Друниной рухнули. Из депутатского корпуса она вышла. А 21 ноября 1991 года добровольно ушла из жизни в Подмосковье. Ей было 67 лет — свою подругу Зинаиду Самсонову она пережила почти на полвека.

Похоронена Юлия Друнина в Крыму на Старокрымском кладбище — вместе с Алексеем Каплером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.