Самосвал на МКАД протаранил 14 машин — кадры с места ДТП
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
В результате массовой аварии есть пострадавшие, в том числе дети.
Появилось видео с места массовой аварии на внутренней стороне 41-го километра МКАД, где самосвал протаранил 14 легковых автомобилей. Кадры публикует 5-tv.ru.
Как сообщила столичная Госавтоинспекция в официальном аккаунте в мессенджере МАКС, в результате столкновения пострадали трое человек, двое из которых — дети.
«Механические повреждения получили 14 транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты с помощью спецтехники разбирают разбитые иномарки и эвакуируют их с проезжей части.
В результате инцидента движение на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Теплого Стана затруднено.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что четверо детей погибли в массовом ДТП на Урале. Водитель иномарки не справился с управлением на мокрой трассе, в результате чего врезался сразу в три машины: два легковых автомобиля и один грузовик. Также медицинская помощь понадобилась еще двум участникам аварии.
