Свинец из почвы, пластик в пакетиках и мелкий лист с «мусором»: чем опасен чай

Чай является вторым по популярности и востребованности напитком во всем мире. Любовь к нему зародилась давно и не иссякает по сей день. Причин этому множество: он отлично утоляет жажду, может бодрить, а может успокаивать.

В интернете не первый год идут споры о том, насколько вреден пакетированный чай и, наоборот, полезен листовой. В новом материале 5-tv.ru разбирались, правда ли так опасен напиток, который каждый из нас пьет с самого детства.

Свинец и тяжелые металлы: что говорит наука

Китай — родина чая, и именно оттуда поступают многие сорта этого напитка в разные страны. Исследования ученых показали, что чайное растение Camellia sinensis буквально впитывает в себя тяжелые металлы: свинец из почвы, кадмий, мышьяк и многие другие элементы.

Так, в статье, опубликованной в журнале в Journal of Environmental Science в 2005 году, говорилось о том, что в 47% проверенных образцов чайных листьев из китайских плантаций концентрация свинца превышала допустимый предел в два миллиграмма на килограмм продукта, установленный регулятором.

Почему же так произошло? Ключевой фактор здесь — кислотность почвы. Дело в том, что большинство фермеров намеренно поддерживают кислую среду на своих плантациях. С одной стороны, это помогает листьям быстрее расти, а с другой — резко увеличивает биодоступность свинца.

Другое крупное национальное исследование, которое провели в 2021 году, охватило уже 225 парных образцов почвы и чайных листьев с 45 плантаций в 15 провинциях Поднебесной. Однако и в тот раз результаты были неутешительными. Выяснилось, что среднее содержание мышьяка, хрома, кадмия, цинка, меди и никеля в прикорневых почвах превышает фоновые значения в полтора-два раза.

«Важно понимать, что свинец из листьев не полностью переходит в настой — исследования показывают, что в заварку уходит лишь часть металла. Однако при ежедневном многолетнем потреблении даже небольшие дозы суммируются. Особую тревогу вызывает не премиальный листовой чай, а массовый продукт», — рассказала 5-tv.ru биохимик, нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

Что реально находится внутри чайного пакетика

Существует популярное утверждение: чайные пакетики набиты «отходами производства» и «пылью с пола фабрики». Кроме того, чем дешевле чай, тем он вреднее. Но это неточно. Как подчеркнула Анна Дивинская, в этом вопросе важно разделять факты и мифы.

Сырье для пакетиков — наиболее мелкая фракция листа, получаемая методом СТС (Cut, Tear, Curl). То есть лист намеренно разрезают, рвут и сворачивают в мелкие гранулы.

«Это не отходы в санитарном смысле, а отдельный технологический продукт», — пояснила Анна Дивинская.

Однако, как заметила биохимик, у мелкого листа есть объективные проблемы с точки зрения химического состава. Так, чем старше лист и чем он мельче, тем выше в нем концентрация фтора и алюминия. Именно поэтому для заварки лучше использовать молодые побеги.

Помимо этого, важно помнить о том, что не стоит долго держать пакетик в кружке. Согласно статье, опубликованной в научном журнале Nature Scientific Reports за 2021 год, черный чай в пакетиках уже за пять минут заварки отдает в настой почти три миллиграмма фтора на литр воды. При длительном заваривании — около 30 минут — этот показатель достигает шести миллиграммов на литр воды.

Тем временем рекомендуемое ВОЗ суточное потребление фтора для взрослого человека — четыре миллиграмма. То есть всего пара чашек горячего напитка в день — и эта норма уже превышена. Это, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье человека. Анна Дивинская напомнила: избыточное потребление фтора приводит к флюорозу костей и зубов.

В пакетированном чае есть пластик?

Также еще одно очень популярное мнение гласит: в пакетированном чае содержится «огромное» количество пластика. Отчасти это правда. Но важно понимать контекст.

В 2019 году в журнале Environmental Science & Technology (McGill University) было опубликовано резонансное исследование: один пластиковый пакетик при заваривании при температуре 95 градусов выделяет в чашку около 11,6 миллиарда микрочастиц и 3,1 миллиарда наночастиц пластика. Речь шла про нейлон и полиэтилентерефталат — материалы, из которых сделаны популярные пирамидальные пакетики.

Дальнейшие исследования показали, что обычные плоские бумажные пакетики тоже не безупречны и при заварке они также выделяют частицы пластика. Их размер варьируется от 200 нм до 1 мкм. При этом концентрация растет с повышением температуры и временем заваривания.

«Исследование на клеточных линиях кишечного эпителия человека (Caco-2) в этой же работе не выявило прямой цитотоксичности частиц при наблюдаемых концентрациях — однако авторы сами оговариваются, что долгосрочные эффекты при хроническом потреблении остаются неизученными. Именно здесь и находится граница между тем, что мы знаем, и тем, что еще предстоит установить», — сказала Анна Дивинская.

К слову, в 2022 году китайское исследование также подтвердило, что три типа фильтр-пакетиков — из PET, полипропилена и нейлона — после замачивания выделяют микрочастицы пластика. Наименьший риск показали тканевые образцы, а наибольший — пакетики из полипропилена.

Что с этим делать?

Чтобы избежать попадания микрочастиц пластика в организм, Анна Дивинская порекомендовала любителям пакетированного чая перейти на листовой. Лучше всего заваривать его в металлическом или керамическом ситечке.

«Листовой чай из молодых побегов (первые два листа и почка) содержит существенно меньше фтора и тяжелых металлов, чем мелкорубленный продукт из зрелых листьев. Что касается свинца — его содержание в чае зависит прежде всего от региона происхождения и состояния почвы на плантации, и здесь важную роль играет выбор производителя с прозрачным контролем качества сырья», — добавила Анна Дивинская.

Эксперт также добавила, что чай при умеренном употреблении остается напитком с полезными свойствами. Однако форма, в которой он хранится, имеет огромное значение.

