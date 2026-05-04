В желудке крокодила-гиганта из ЮАР нашли две человеческие руки и шесть пар обуви

История с пропавшим мужчиной получила пугающее продолжение после вскрытия животного.

В Южно-Африканской Республике в теле крупного крокодила обнаружили человеческие останки и несколько пар обуви. Об этом сообщил портал News24.

Хищника заметили у берега так называемой Крокодиловой реки неподалеку от моста — именно оттуда, по предварительным данным, во время сильного ливня мог сорваться 59-летний владелец гостиницы Габриэль Батиста, ранее числившийся пропавшим без вести.

Поведение животного сразу вызвало подозрения: крокодил длиной около 4,5 метра и весом примерно полтонны практически не двигался и не пытался скрыться в воде. В итоге его застрелили, после чего тушу направили в Национальный парк Крюгера для проведения вскрытия.

Во время исследования специалисты обнаружили внутри две человеческие руки, части грудной клетки, а также шесть пар обуви — среди них были как ботинки, так и пляжные тапочки.

В настоящее время назначена генетическая экспертиза. Экспертам предстоит выяснить, принадлежат ли найденные останки пропавшему мужчине.

