Иранские военные заявили об атаке на корабль США в районе Ормузского пролива

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews/Keystone Press Agency

Однако американский чиновник опроверг эту информацию.

Иранские военные атаковали корабль США, который пытался пройти через Ормузский пролив. Об этом написало агентство Fars.

По данным издания, военнослужащие Исламской Республики выпустили две ракеты по судну после того, как американцы якобы проигнорировали их предупреждение. В статье сказано, что обе ракеты достигли своей цели, в результате чего корабль не смог продолжить движение по маршруту и был вынужден развернуться обратно, покинув запрещенный район.

В свою очередь журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника опроверг информацию об атаке Ирана на корабль США в районе Ормузского пролива. Тегеран пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее Иран предупредил США о последствиях вмешательства в судоходство через Ормузский пролив. В Исламской Республике заявили, что они не позволят Вашингтону проводить там, в том числе «гуманитарные операции».

