Сломали крест и разбили рамки с фото: неизвестные осквернили могилы участников СВО

В Краснодаре возбуждено уголовное дело об осквернении захоронений участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК в своем в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 1 мая. По данным следствия, в темное время суток неустановленная группа лиц, находясь на кладбище в хуторе Копанском краевого центра, целенаправленно повредила 14 захоронений участников СВО.

Фигуранты уголовного дела разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями на надгробных плитах. Кроме того, они демонтировали фотографию на одной из могил, а также сломали деревянный крест. Расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемых.

