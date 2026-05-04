Спокойной ситуацию не назовешь: прогноз магнитных бурь на 5 мая

Специалисты оценили состояние магнитосферы и предупредили о возможных колебаниях, которые могут повлиять на самочувствие.

В начале мая геомагнитная ситуация на Земле стабилизировалась после кратковременного возмущения, вызванного солнечным ветром, однако полностью спокойной ее назвать нельзя. По данным лаборатории солнечной астрономии, 5 мая ожидается умеренно повышенный фон — около 2,5 балла. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперты отмечают, что вероятность спокойной магнитосферы составляет более 70%, тогда как риск развития полноценной бури оценивается всего в 7%. Тем не менее чувствительные к погоде люди могут испытывать легкий дискомфорт. Врачи предупреждают, что в такие периоды возможны головные боли, скачки давления и нарушения сна, особенно у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Согласно предварительным прогнозам, с 6 по 14 мая геомагнитная обстановка останется стабильной, однако в середине месяца ситуация может ухудшиться. Наиболее напряженные дни ожидаются 15 и 16 мая, когда возможны магнитные бури до пяти баллов.

После этого активность пойдет на спад, но отдельные колебания сохранятся до конца месяца.

