Никогда не поздно: женщина сменила профессию и открыла бизнес в 72 года

The Guardian: женщина сменила профессию и открыла бизнес в 72 года

В Великобритании Изабель Уокер в 72 года сменила сферу деятельности и запустила собственный бизнес по цветовому анализу внешности. Об этом сообщило The Guardian.

До этого женщина успела поработать журналисткой, редактором отдела красоты, специалистом по коммуникациям и даже соосновательницей благотворительного фонда.

Идея новой карьеры пришла к ней случайно во время визита с дочерью к колористу. Специалист заметила, что Изабель отлично разбирается в оттенках и посоветовала ей попробовать себя в этом направлении.

Несмотря на первоначальные сомнения, связанные с преклонным возрастом, британка прошла обучение и открыла студию, где теперь помогает женщинам подбирать идеальную палитру гардероба.

Новая работа стала для Уокер четвертым полноценным профессиональным этапом в жизни. Она специализируется на консультациях для дам в период постменопаузы, а также проводит совместные сессии для матерей и дочерей.

«Это дает мне огромный заряд бодрости. Я вижу, как преображаются люди, и это вдохновляет. Драпировки ткани рассказывают свою историю, и они никогда не лгут», — поделилась Изабель.

Она также добавила, что сама долгое время считала себя обладательницей «зимнего» цветотипа. Однако новые знания показали, что ей больше подходят мягкие осенние тона. После этого она полностью избавилась от черных вещей в шкафу и стала подбирать одежду более осознанно.

Жизненный путь Изабель был полон испытаний. В молодости она потеряла первенца из-за тяжелой преэклампсии, что позже подтолкнуло ее к созданию профильной благотворительной организации.

Уокер призналась, что работа всегда была важной частью ее идентичности, и она не представляет себя на пенсии. По ее словам, она не жалеет о принятых решениях и всегда смотрит только вперед.

Пенсионерка подчеркнула, что не исключает возможности сменить карьеру в пятый раз в будущем, если жизнь представит новый интересный шанс.

