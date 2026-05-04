Стали известны подробности убийства сотрудника фирмы микрозаймов в Подмосковье

Предположительно, все началось с бытового конфликта.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудника фирмы микрозаймов, тело которого ранее обнаружили в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, мужчины находились в квартире и распивали спиртные напитки, когда между ними произошел конфликт. Словесная перепалка могла перерасти в драку. В ходе потасовки знакомый убитого, вероятно, избил его. В результате 46-летний сотрудник фирмы микрозаймов скончался на месте от полученных травм.

Уточняется, что задержанный хотел скрыть следы преступления. С этой целью он обернул тело в простыни, вынес и спрятан его недалеко от дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном городе Клин на территории бывшего санатория прохожие обнаружили тело мужчины. Труп находился в черном пакете. У убитого были связаны руки электрическим кабелем.

