Александр Бутягин вернулся на работу в Эрмитаж

Ученого почти полгода продержали в польской тюрьме. Не впасть в отчаяние ему помогало осознание того, что ему всеми силами пытаются помочь.

Для одного россиянина этот понедельник стал, пожалуй, самым долгожданным рабочим днем. К своим обязанностям в петербургском Эрмитаже сегодня вновь приступил Александр Бутягин — археолог, который провел в польской тюрьме почти полгода.

В декабре он приехал в эту страну по приглашению коллег, где местные спецслужбы тут же задержали его по запросу Украины. Причиной стала научная деятельность и раскопки, которыми Бутягин занимается в Крыму уже почти 30 лет. Рабочий день ученого сегодня начался с общения с журналистами. В частности, он рассказал, что ему помогало держаться вдали от родины и семьи.

«Я верил, что за меня сражаются самые разные люди — от моих ближайших друзей и родственников до самых высших лиц государства и президента. Я не ожидал, что моя скромная персона привлечет такие силы. У меня была такая мантра небольшая: за тебя сражаются, не отчаивайся», — сказал археолог Александр Бутягин.

«Мы понимаем, что „операция Бутягин“ является частью большой политической кампании, выразившейся, в частности, и в введении санкций против известных российских ученых, руководителей крупнейших археологических институций России», — заявил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Изначально Варшава планировала передать Бутягина Киеву, где российскому ученому грозило десять лет тюрьмы. Но в итоге с помощью ФСБ его обменяли, и в конце апреля он вернулся домой.

