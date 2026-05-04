Покровительство Брюсселя и поставки оружия Украине: что обсуждают на саммите ЕПС в Ереване

Фото, видео: Александр Рюмин/ТАСС; 5-tv.ru

Никол Пашинян может использовать встречу с политиками из Старого света в преддверии выборов в Армении.

Конец отношений с США европейцы в эти минуты обсуждают, что удивительно, в Ереване. В армянскую столицу уже прибыли лидеры Старого света и других государств. Также там впервые пройдет саммит Армения — ЕС. Как раз осенью в стране состоятся парламентские выборы. И этот саммит Никол Пашинян может использовать, чтобы заручиться поддержкой покровителей из Брюсселя. Корреспондент «Известий» Мария Коровина продолжит.

Улыбки, освещающие путь к европейской демократии, долгие рукопожатия и фирменные «пашиняновские» сердечки. Будто не на саммит в условиях глобального хаоса приехали, а на большую вечеринку.

Вот генсек НАТО Рютте буквально вприпрыжку летит навстречу Пашиняну. А это румынский лидер — не в силах расстаться с чем-то ценным в рюкзаке. Макрон — верен себе. Ночью отправился на прогулку по улицам Еревана в компании Пашиняна. Утром — на традиционной пробежке — в сопровождении суровой охраны и гостеприимных уличных псов.

На этом празднике радостной европейской перспективы для Еревана никто и не скрывает: тут все идет по молдавскому сценарию. И про голосование Каллас не случайно вспомнила: для Пашиняна этот саммит — очевидный предвыборный политический трамплин.

«В Армении уже через месяц пройдут выборы, поэтому европейская перспектива тоже обсуждается, но в конечном итоге решение примут армяне», — отметила заместитель председателя ЕК, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Вспомнили на открытии саммита и о древних европейских корнях армянского народа.

«Сегодняшний саммит Европейского политического сообщества поистине историчен. Он историчен, потому что впервые ЕПС собирается здесь, на Южном Кавказе. И потому что он ставит Армению в самое сердце Европы», — заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.

У комплекса, где собрались делегации из 44 стран, — уже несколько часов подряд стоят люди. В руках — плакаты с призывом остановить Пашиняна. Корреспондент «Известий» Гарик Абелян сейчас работает в центре Еревана.

Пока европейские элиты обещают Николу Пашиняну светлое будущее в ЕС, жители Армении вышли на улицы, чтобы сообщить иностранным гостям о реальных проблемах страны. Давлении властей на церковь, нарушении прав граждан. И, конечно же, самая болезненная тема — это Арцах.

Красной ковровой дорожкой и оркестром встречают в Ереване Зеленского.

«Этот саммит важен и в международном контексте, особенно сейчас, когда мир сталкивается с растущим числом вызовов, от Украины до Ближнего Востока», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Не мог Зеленский упустить шанс — и себя показать, и на еврочиновников посмотреть. Кредит из замороженных российских активов сам о себе не напомнит.

«Мы поговорим с большим количеством разных лидеров. Где-то в течение недели будет разблокировано для нас 90 миллиардов или около того. Это очень важно для поддержки и очень важно для укрепления Украины», — уточнил Владимир Зеленский.

Такое ощущение, что ради него все и затевалось — встречались с Зеленским на отдельной площадке и до открытия саммита. Быстрее всех подсуетился британский премьер Стармер. И вот почему: Лондон рассчитывает получить часть контрактов на поставку оружия Украине за счет того самого кредита на 90 миллиардов евро.

«Главная тема — это схема кредитования. Ранее она была заблокирована Виктором Орбаном, бывшим премьер-министром Венгрии, однако он проиграл выборы в апреле, и теперь ее можно реализовать. По словам премьер-министра, это хорошие новости для Украины, но также и для британского бизнеса — мы получим часть этих контрактов», — объяснил корреспондент Sky News Джон Крейг.

Фактически, предвыборная кампания в Армении с этого саммита и стартовала. Но вот все ли пойдет так гладко, если в качестве разогрева приглашать на шоу откровенно токсичный европейский актив?

