Аптекаря нашли мертвым в БДСМ-наручниках в доме под Москвой

Обстоятельства гибели вызвали вопросы.

В Новой Москве аптекаря нашли мертвым в БДСМ-наручниках. Он находился в одном из домов садового товарищества «Ветеран-2» в Троицком округе, когда его без признаков жизни нашла сестра. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

При осмотре выяснилось, что на теле отсутствуют следы насилия. Несмотря на необычные обстоятельства, предварительно установлено, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Известно, что погибший был фармацевтом-провизором и работал в местной аптеке. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в одной из квартир жилого дома в Подольске обнаружили тела молодой пары — 25-летнего мужчины и 24-летней женщины. Беспокойство забили родственники, когда супруги перестали выходить на связь. Приехав по адресу, они сами нашли их без признаков жизни.

Супруги проявляли интерес к свинг-практикам и искали третью участницу. Женщина вела канал под названием «Дьяволица», где публиковала объявления с приглашениями для девушек, не придерживающихся принципов здорового образа жизни. Ее партнер, Дмитрий, также размещал аналогичные сообщения, указывая, что предпочитает кандидаток «не ЗОЖ».

