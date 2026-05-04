«Недостойно правителя»: Карл III нашел необычное хобби на фоне лечения от рака

Карл III решил освоить вязание для борьбы со стрессом на фоне лечения от рака

Увлечение монарха вызвало обсуждения — и не только из-за самого выбора занятия.

Британский король Карл III решил попробовать нестандартный для себя способ справиться с напряжением, возникшим на фоне лечения онкологического заболевания. Как сообщило издание RadarOnline, он заинтересовался вязанием и намерен освоить это ремесло, рассчитывая, что оно поможет ему справиться с эмоциональной нагрузкой.

При этом подобный выбор вызвал неоднозначную реакцию среди наблюдателей. Некоторые эксперты считают, что представители старшего поколения королевской семьи вряд ли одобрили бы такое увлечение.

«Королева Елизавета и ее муж Филипп принадлежали к поколению, отличавшемуся сдержанностью и четкой разграничительной позицией между мужчинами и женщинами. Услышав, что Карл публично обсуждает вязание, даже если это делается для его успокоения, они оба перевернутся в гробу, поскольку при жизни сочли бы это крайне женственным хобби, недостойным правителя-мужчины», — подчеркнул источник из дворца.

Тем не менее, многие воспринимают этот шаг иначе. По их мнению, интерес к вязанию может говорить о внимании короля к собственному психологическому состоянию и попытке найти внутреннюю опору в непростой период.

Кроме того, не исключено, что такое хобби связано с желанием обратиться к более спокойным и привычным занятиям в условиях серьезных жизненных испытаний.

