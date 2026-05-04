Секреты социального смеха: почему мы смеемся не только над шутками

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученые выделили важнейший инструмент взаимодействия и сближения людей.

Смех представляет собой сложную социальную эмоцию, которая чаще всего возникает в процессе общения и служит для укрепления связей, демонстрации согласия и регуляции эмоционального фона. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в архиве PMC Full-Text Archive.

Исследователи отметили, что вероятность засмеяться в присутствии другого человека возрастает в 30 раз по сравнению с одиночеством. Примечательно, что во время беседы люди смеются примерно пять раз за каждые десять минут, хотя сами участники диалога зачастую фиксируют гораздо меньшую частоту этого явления.

Более того, чаще всего смеется именно тот, кто только что закончил свою реплику, что указывает на коммуникативную, а не просто ответную природу этого акта.

Научные данные показывают, что человеческий мозг различает произвольный социальный смех и непроизвольный, вызванный, например, щекоткой.

Эти два типа поддерживаются разными нейронными системами. В то время как непроизвольные реакции связаны с более древними структурами мозга, такими как гипоталамус, контролируемый смех во время разговора требует участия префронтальной коры, отвечающей за ментализацию и понимание намерений собеседника.

Исследования также подчеркивают терапевтическую роль смеха: пары, эффективно использующие его в моменты напряженных дискуссий, демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности браком. Смех помогает «разрядить» негативные эмоции, такие как гнев или страх, становясь биологическим механизмом для поддержания долгосрочных отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.