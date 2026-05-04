«Что-то не так»: мать услышала храп из комнаты сына и спасла ему жизнь

Mirror: мать услышала храп из комнаты сына и спасла ему жизнь

В Британии женщина спасла своего 18-летнего сына от смерти, вовремя заметив странные симптомы во время его сна. Об этом сообщило Mirror.

Женщина собиралась уходить на работу, но услышала странные звуки из комнаты сына и решила зайти. Он лежал в кровати и громко храпел.

Однако мать интуитивно поняла, что это не похоже на обычный сон. Она немедленно вызвала экстренные службы.

Прибывшие на место медики установили, что у юноши произошла остановка сердца, а звуки были агональным дыханием — судорожными вдохами, возникающими при критическом дефиците кислорода в мозге.

Бригады скорой помощи провели экстренную реанимацию прямо в спальне подростка. Чтобы запустить сердце Хайдена, врачам пришлось применить дефибриллятор пять раз. Парамедики также использовали специальный пакет анестезирующих средств для защиты функций мозга пациента.

После того как состояние удалось стабилизировать, молодого человека доставили в больницу.

«Я просто знала, что что-то не так. Сначала я подумала, что он спит, но звуки, которые он издавал, не казались нормальными. Это было ужасно», — отметила мать молодого человека.

Юноша провел в медицинском учреждении три недели, прежде чем врачи сочли возможным выписать его домой для дальнейшей реабилитации.

В ходе обследования медики выяснили, что причиной внезапного коллапса стал врожденный порок сердца. О нем семья ранее не подозревала. Теперь все родственники проходят обязательный скрининг, чтобы исключить подобные риски у остальных.

Спустя три месяца после инцидента юноша смог лично поблагодарить врачей. По словам пациента, он ничего не помнит о том утре, но осознает, насколько ему повезло.

Молодой человек уже вернулся к полноценной жизни и снова посещает спортзал.

