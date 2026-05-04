Мышиный сезон: дачников предупредили о смертельной опасности на участках весной
В Роспотребнадзоре предупредили дачников об опасной геморрагической лихорадке
Обычная поездка за город может обернуться неприятным диагнозом.
С наступлением теплых месяцев и открытием дачного сезона россиянам стоит быть особенно внимательными к своему здоровью. В этот период возрастает риск заражения опасной инфекцией, переносчиками которой являются обычные лесные грызуны.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом — тяжелом заболевании, которое может поражать сразу несколько систем организма.
«С наступлением дачного сезона Роспотребнадзор информирует о том, как обезопасить себя от геморрагической лихорадки с почечным синдромом — тяжелого инфекционного заболевания, проявляющегося поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. Среди грызунов основными источниками вируса являются рыжие полевки, обитающие в лесах», — рассказали РИА Новости в службе.
Как происходит заражение
Основными переносчиками инфекции считаются рыжие полевки, однако опасность представляют и другие мышевидные грызуны. Вирус способен долго сохраняться во внешней среде, особенно при низких температурах, и может оставаться на загрязненных поверхностях.
Заразиться можно при контакте с пылью, продуктами жизнедеятельности грызунов или предметами, на которых остался вирус. При этом специфической защиты от заболевания не существует — вакцины против него на сегодняшний день не разработано.
Симптомы, которые нельзя игнорировать
Первые признаки инфекции проявляются не сразу. Инкубационный период обычно составляет от двух до трех недель.
Среди основных симптомов:
- выраженная слабость;
- озноб;
- головная боль;
- ломота в мышцах и суставах;
- рвота;
- нарушения сна.
При ухудшении состояния необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Как защитить себя на даче
В Роспотребнадзоре подчеркивают: ключевую роль играет профилактика и соблюдение элементарных правил безопасности.
Перед началом дачного сезона рекомендуется:
- тщательно проветрить помещение;
- просушить матрасы, одеяла и подушки;
- провести уборку с использованием средств защиты.
Солнечный свет способен уничтожать вирус, поэтому вещи важно хорошо просушивать. Во время уборки следует использовать маску и перчатки, чтобы снизить риск контакта с возможными источниками инфекции.
