«Это настолько мой человек»: Киркоров хотел жениться на певице Севиль

Певец рассказал о своих чувствах к солистке группы Artik&Asti и несостоявшейся помолвке.

Народный артист РФ Филипп Киркоров всерьез рассматривал возможность заключения брака с вокалисткой Севиль Велиевой. В этом король эстрады признался телеведущей Лере Кудрявцевой.

Певец отметил, что в Севиль увидел те качества, которые заставили его задуматься о создании семьи.

«Лучше я пока не встретил. Была на примете одна. Меня покорили ее талант, красота, душевные качества. Но, увы, она другому отдана… Я сказал это на шоу „Маска“ публично. Если бы женился, то только на Севиль. Это настолько мой человек, что я даже подарил ей кольцо, не зная, что у нее есть отношения. Я красиво ухаживал, мне она очень нравилась», — разоткровенничался исполнитель.

Артист признался, что в свои 59 лет он страдает от одиночества в большом доме на Москва-реке и мечтает о женщине, способной создать уют.

Самым подходящим кандидатом на эту роль он считал Севиль, с которой познакомился во время съемок пятого сезона музыкального проекта «Маска».

Тогда Велиева выступала в образе Енота и смогла покорить поп-короля своим артистизмом. Киркоров настолько увлекся, что перешел к активным действиям и даже презентовал коллеге дорогостоящее ювелирное украшение.

Сама певица подтвердила этот факт, уточнив, что помимо кольца получила букет желтых тюльпанов. Впрочем, супружеским планам не суждено было сбыться, так как сердце девушки оказалось занято музыкантом Toni, за которого она впоследствии вышла замуж.

Ранее Киркорову приписывали роман с Люсей Чеботиной, однако та опровергла слухи, назвав их отношения исключительно дружескими.

