«Ненавидит ее»: почему Анна Винтур разорвала отношения с Меган Маркл

Отношения между бывшим главным редактором американского Vogue Анной Винтур и герйцогиней Сассекской Меган Маркл окончательно испортились и переросли в открытую неприязнь со стороны иконы стиля. Об этом сообщило Page Six.

Основной причиной конфликта инсайдеры называют инцидент 2019 года, когда Маркл предпочла тесное сотрудничество с редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом. Этим поступком она фактически проигнорировала авторитет Винтур.

Подобная демонстрация лояльности задела Анну. Она, будучи обладательницей титула Дамы и преданной сторонницей монархии, также крайне негативно отнеслась к скандальному уходу супругов Сассекских из королевской семьи.

По словам источников, ситуация усугубляется «непрофессиональным» поведением Меган в модной индустрии.

«Анна ненавидит ее. Меган не хочет платить за услуги и никогда не возвращает вещи, взятые для выходов», — рассказал осведомленный собеседник.

На фоне этих слухов сообщается, что герцогиня находится в подавленном состоянии, так как ее связи с влиятельными друзьями в Голливуде и мире высокой моды стремительно рушатся.

Инсайдеры подчеркнули, что былая популярность товаров ее бренда также пошла на спад. А Маркл и принц Гарри выглядят глубоко несчастными из-за череды неудач и социальной изоляции.

Несмотря на критику, сама Меган Маркл в недавнем интервью делилась исключительно позитивными эмоциями от поездки в Австралию. Она подчеркнула свою особую связь с этой страной и отметила, что намеренно выбирает наряды от австралийских дизайнеров, чтобы поддержать их работу.

Герцогиня пояснила, что для нее крайне важно, чтобы пресса указывала верные бренды, так как дизайнеры вкладывают много труда в свои коллекции.

Меган добавила, что ей доставляет удовольствие творческий процесс подбора образов для официальных визитов, даже когда график поездок не оставляет времени на смену одежды между мероприятиями.

