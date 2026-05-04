Все восемь пострадавших из-за обрушения рудника в Магаданской области шахтеров погибли

Восемь пострадавших на угольном разрезе в Магаданской области шахтеров погибли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спасательные работы завершены.

Восемь шахтеров, пострадавших на угольном разрезе в Магаданской области, погибли, их тела нашли. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Спасательные работы завершены.

Обрушение рудника в Магаданской области произошло 30 апреля, под завалами оказались восемь шахтеров. Позже в местном МЧС заявили, что в результате схода горной массы погибли четыре человека. Спасатели до последнего продолжали поиски оставшихся шахтеров в круглосуточном режиме. На месте происшествия был развернут оперативный штаб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с Кадыкчанского угольного разреза вывезли 15 тысяч кубометров горной породы. Губернатор региона Сергей Носов уточнял, что разбором породы занимаются горноспасательные подразделения при помощи ручного инструмента, а тяжелая спецтехника обеспечивает безопасность оборудования и участников работ.

Также губернатор подчеркнул, что личности погибших установлены, психологи проводят работу с их родственниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.