Кладовая с железом впрок: что такое ферритин и как его восполнить

Каждая третья женщина в России страдает от железодефицита

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Анализ на содержание данного вещества в крови и все, что с ним связано, — тренд среди блогеров.

Популярность ферритина в соцсетях выросла не на пустом месте. Миллионы женщин по всему миру сталкиваются с хронической усталостью, выпадением волос и постоянной слабостью, не понимая их причины.

Исследования показывают, что каждая третья женщина в России страдает от железодефицита, который напрямую связан с уровнем ферритина. Видео с советами по «поднятию» этого показателя набирают миллионы просмотров.

Врачи отмечают, что спрос на анализ ферритина и железосодержащие препараты за последний год вырос в два-три раза. На терапию железом в 2025 году россияне потратили рекордные 14 миллиардов рублей.

Однако бездумное следование тренду, который подогревается блогерами и производителями БАДов, может не только не помочь, но и нанести серьезный вред здоровью. В материале 5-tv.ru разбираем феномен ферритина.

Что такое ферритин и как он работает

Простыми словами, ферритин — это главный белок, ответственный за хранение железа в вашем организме. Его можно сравнить с кладовой или «депо», где железо лежит впрок.

Когда организму срочно нужно железо — например, для создания эритроцитов (клеток, переносящих кислород), роста волос, поддержки иммунитета или работы щитовидной железы — он начинает использовать запасы из этой «кладовой».

Внутри молекулы ферритина железо находится в безопасной, нетоксичной форме. Это важно, потому что «свободное» железо может повреждать клетки.

Не путайте с гемоглобином. Многие считают, что раз гемоглобин в порядке, то и с железом все хорошо. Это не так. Ферритин — первый показатель истощенных запасов (латентный железодефицит), который падает задолго до того, как изменится гемоглобин.

Нормы ферритина: ключевые показатели

Нормы ферритина в крови могут различаться в зависимости от лаборатории и используемых методов, поэтому всегда ориентируйтесь на референсные значения, указанные в вашем бланке с результатами. Однако есть общие ориентиры.

Нормы ферритина зависят от пола и возраста. Для женщин общий диапазон составляет от десяти до 120–150 нанограммов на миллилитр, для мужчин — от 20 до 250 нанограммов на миллилитр. При этом врачи отмечают, что даже при попадании в эти границы человек может чувствовать себя плохо.

Оптимальным для хорошего самочувствия и энергии считается уровень ферритина в районе 70–100 нанограммов на миллилитр.

Особое внимание стоит обратить на нижнюю границу. Если ферритин у женщины опускается ниже 30 нанограммов на миллилитр — это уже диагностический признак истощения запасов железа, даже если нет явной анемии. У мужчин этот порог немного выше.

Причины низкого ферритина и его симптомы

Падение уровня ферритина не происходит само по себе. За этим всегда стоят конкретные причины, которые важно выявить, чтобы лечение было эффективным.

Основные причины дефицита:

Обильные менструации. У многих женщин месячные настолько интенсивны, что организм просто не успевает восстанавливать запасы железа;

Проблемы с ЖКТ. Гастрит, эрозии или дисбактериоз нарушают всасывание железа из пищи, даже если вы питаетесь правильно;

Недостаток животного белка в рационе. Растительное железо усваивается значительно хуже, чем из мяса и рыбы;

Скрытые кровопотери. Внутренние кровотечения требуют обязательного медицинского обследования.

Типичные симптомы низкого ферритина:

Постоянная усталость и слабость по утрам;

Хроническая усталость, снижение работоспособности;

Выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи;

Одышка при незначительной физической нагрузке;

Зябкость (постоянное чувство холода);

Ухудшение памяти, «туман» в голове, снижение концентрации.

Как проверить ферритин?

Анализ на ферритин — это простой забор крови из вены, который можно сдать в любой лаборатории. Чтобы результат был достоверным, важно соблюсти несколько условий:

Строго натощак. Последний прием пищи должен быть за восемь-двенадцать часов до сдачи крови;

Отказ от препаратов. За неделю (или по согласованию с врачом) прекратить прием железосодержащих лекарств и БАДов, так как они могут исказить результат;

Исключение нагрузок. За сутки до анализа отказаться от алкоголя, интенсивных тренировок, посещения бани и сауны.

Как правило, цена анализа варьируется от 500 до 700 рублей (плюс стоимость забора крови). Результат обычно можно получить уже на следующий день.

Как повысить ферритин и почему это опасно делать без врача?

Повышать ферритин нужно только после консультации с врачом и выяснения причины дефицита. Самолечение может быть опасным.

Тактика лечения:

Диагностика причины. Врач (терапевт, гематолог, гинеколог) должен найти, почему железо теряется или не усваивается;

Назначение препаратов. При диагностированном дефиците назначаются лекарственные формы железа (например, сульфат, фумарат);

Выбор конкретного препарата и дозировки — задача врача;

Контроль усвоения. Препараты железа лучше всего усваиваются натощак и в комбинации с витамином C (например, их рекомендуют запивать апельсиновым соком). Их эффективность может снижаться при одновременном приеме с чаем, кофе, молочными продуктами и кальцием.

Почему нельзя заниматься самолечением:

БАДы могут не работать. Многие биодобавки содержат низкие, неэффективные дозы железа;

Передозировка токсична. Избыток железа не выводится из организма, а накапливается в печени, сердце, поджелудочной железе, вызывая их повреждение (гемохроматоз);

Симптомы могут быть не связаны с железом. Усталость и выпадение волос могут быть вызваны проблемами с щитовидной железой, дефицитом витамина D или другими причинами.

Итог: почему ферритин — важный тренд?

Популярность ферритина вызвана тем, что он затронул реальную проблему — повсеместный железодефицит, который особенно остро ощущают женщины. Этот показатель — один из важнейших маркеров вашего здоровья, энергии и красоты.

Интерес к нему учит нас более внимательно относиться к своему организму и не списывать хроническую усталость на выгорание.

Однако важно отделять разумную заботу о здоровье от бездумного следования модным трендам. Обсуждения в соцсетях — это не руководство к действию, а повод задать вопросы и записаться к врачу.

Только специалист может назначить лабораторные исследования, правильно интерпретировать их результаты, найти истинную причину вашего состояния и подобрать безопасное и эффективное лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.