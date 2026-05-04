В России фиксируют повышенный спрос на смену профессии

В топе для переподготовки — все, что связано с искусственным интеллектом.

Профессиональная переподготовка важна как для фронта, так и для «гражданки». Эксперты фиксируют у россиян повышенный спрос на смену специальности.

Так, по данным Минтруда, в рамках нацпроекта «Кадры» поступило уже 84 тысячи заявок. Это на треть больше, чем в прошлом году. В топе профессий для переподготовки — IT, в частности все, что связано с искусственным интеллектом. Но не меньше востребованы сварщики, машинисты насосных установок и другие представители рабочих специальностей.

Особой популярностью пользуются вакансии с возможностью обучения не до, а после трудоустройства. И компаний, которые их предлагают, становится все больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на российском рынке труда для пенсионеров наиболее востребованы вакансии разнорабочих, поваров, пекарей, горничных и санитаров. К такому выводу пришел агрегатор вакансий, который провел анализ базы данных, отметив, что возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна, а выводы основаны на анализе откликов работодателей.

Предпочтения кандидатов зависят от пола: мужчины пенсионного возраста чаще ищут работу в охране, логистике или на позициях водителей и квалифицированных рабочих, женщины устраиваются продавцами, бухгалтерами, сиделками, упаковщицами.

