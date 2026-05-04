Блудный кот: случайность помогла хозяевам найти питомца спустя 7 лет после побега

Он проехал через всю страну, но вернулся.

В США семья воссоединилась со своим котом, который бесследно исчез семь лет назад во время их переезда. Об этом сообщает UPI.

Владельцы питомца уже не надеялись увидеть любимца. Однако чудо произошло благодаря случайности и современным технологиям идентификации животных.

Кот по кличке Доджер пропал еще в 2018 году, когда семья решила сменить место жительства и перебраться из Калифорнии во Флориду.

Во время остановки в районе Фресно животное умудрилось выскочить из автомобиля и скрыться в неизвестном направлении. Все попытки найти его на тот момент оказались безуспешными, и след кота потерялся на долгие годы.

Судьба Доджера оставалась загадкой до тех пор, пока волонтер организации, занимающейся программой стерилизации бездомных животных, не обнаружил его. При плановом осмотре выяснилось, что у питомца есть микрочип.

Считав данные, зоозащитники узнали, что кот принадлежит семье, которая теперь проживает в Джорджии. Представительница волонтерской организации как раз планировала поездку во Флориду и вызвалась помочь в транспортировке беглеца.

Она организовала встречу и передала Доджера законным владельцам. По ее словам, воссоединение было крайне трогательным.

Сейчас Доджер привыкает к новой обстановке в Джорджии после своего затянувшегося калифорнийского приключения.

