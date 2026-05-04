Опасный обезбол: какие угрозы несет таблетка против головной боли

Порой сами препараты провоцируют новые приступы.

Бессистемный прием анальгетиков при частых приступах головной боли может привести к пропуску жизнеугрожающих состояний, включая инсульт. Об этом сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с Lenta.ru.

Специалист подчеркнула, что регулярное использование медикаментов без консультации с профессионалом лишь купирует внешние проявления, скрывая серьезные сбои в работе внутренних систем организма человека.

Врач указала, что за привычным недомоганием могут стоять гипертоническая болезнь или мигрень, которая является сложным аутоиммунным процессом и не лечится обычными бытовыми средствами.

«Если регулярно заглушать симптом без понимания причины, можно пропустить развитие инсульта, а также других опасных заболеваний — опухоли головного мозга, менингита, синусита. Это может быть также хроническая головная боль напряжения, которая связана с перенапряжением мышц шеи и головы из-за стресса или сидячей работы. Нелеченная головная боль снижает трудоспособность, может приводить к неврологическим и психическим расстройствам», — предупредила Волгина.

По словам эксперта, особую опасность представляет рикошетный эффект, когда из-за приема лекарств чаще 10–15 раз в месяц сами препараты начинают провоцировать новые приступы боли.

Особое внимание следует уделить ситуациям, когда характер неприятных ощущений меняется: появляется тошнота, рвота или лихорадка. В таких случаях, а также при возникновении проблем с речью, онемении конечностей или лица, необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь или обращаться в медицинское учреждение.

Волгина акцентировала внимание на том, что игнорирование таких признаков или попытка справиться с ними двойной дозой таблеток недопустимы.

Терапевт напомнила, что своевременная диагностика позволяет отличить обычное переутомление от опасных новообразований в тканях мозга или воспалительных процессов.

