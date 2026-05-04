Алкоголь и обман: банда «черных риелторов» из Удмуртии годами оставляли людей без жилья

В ОПГ входили 13 человек, в том числе нотариус, группа юристов и сотрудник налоговой службы.

Детали шокирующей криминальной истории. Банду «черных риелторов», которая держала в страхе целый регион, разоблачили в Удмуртии. На вооружении преступной группы были хорошо знакомые методы из 1990-х. Они разыскивали одиноких и пожилых людей, с помощью алкоголя доводили их до беспамятства, а затем лишали квадратных метров.

И это только одна из рабочих схем. В погоне за миллионами риелторы шли на самые крайние меры. Об этом пострадавшие рассказали корреспонденту «Известий» Александру Меняйлову.

Это уголовное дело может войти в историю правовой системы Удмуртии. Объем всех материалов — более 150 томов. Цифры удивляют даже бывалых сотрудников Следственного комитета. В республике раскрыли преступную группировку, которая оставила десятки людей без крыши над головой.

Город Глазов. Население меньше ста тысяч человек. Шесть лет назад здесь сформировали ОПГ так называемых «черных риелторов».

Преступники искали одиноких людей с долгами. Предлагали им выгодно обменять жилье с доплатой. На словах все казалось выгодной сделкой — на деле квадратные метры попросту переписывались на третьих лиц. Бывшие собственники оставались ни с чем.

Дмитрий Мяц пережил потерю брата, стал злоупотреблять спиртным. Семье срочно потребовались деньги. Товарищ предложил выгодную сделку, от которой невозможно было отказаться.

«Че, Димон, типа разменяем квартиру? Я говорю: давайте. У меня задолженность была за квартиру, под миллион, как они сказали», — рассказал пострадавший Дмитрий Мяц.

Просторную двушку быстро продали. Риелторы сопровождали Дмитрия в каждом госучреждении и помогали заполнять документы. В итоге лишили его и денег, и жилплощади. Семье пострадавшего теперь приходится ютиться в небольшой комнате.

Семья Анастасии Леонтьевой тоже стала жертвой мошенников. После смерти близкой родственницы с ними связались «черные риелторы».

— Мы даже не подозревали, что что-то происходит с недвижимостью. То есть мы думали, что она как есть, так и есть. Оплачиваются налоги и так далее.

На самом деле доля в квартире и комната были проданы за бесценок. Родные и близкие Анастасии не знали об этом до того момента, пока с ними не связались нынешние собственники.

«Мы, конечно, были в огромном шоке, мы не знали, что делать, куда податься. Брать ипотеку, обращаться в полицию. Когда они к нам приехали со всеми документами — они уже были готовы к этому, они ждали этого момента, а мы были не готовы», — вспоминает пострадавшая Анастасия Леонтьева.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Преступники пошли на крайние меры.

«Они преследовали как самих членов семьи Анастасии и ее супруга, так и бабушку. И пытались вселиться с помощью сотрудников полиции, заведомо вводя их в заблуждение», — рассказала адвокат Ольга Зонова.

В преступной схеме замешаны 13 человек. У каждого своя роль. На верхушке пирамиды расположился главарь ОПГ. Он ставил основные цели и задачи для своих сотрудников. Его помощники разрабатывали схемы по отчуждению имущества. Нотариус и группа юристов легализовывали незаконные сделки. Им помогал сотрудник налоговой службы — он отвечал за сбор информации. Долгами занимался судебный пристав. Остальные участники группировки поддерживали контакт с жертвой и сопровождали ее на сделки.

Расследование заняло год. За это время следствие провело более пятидесяти судебных экспертиз. Сотни свидетелей дали показания.

Участников ОПГ задержали. Трое обвиняемых подписали досудебное соглашение со следствием. Они получили сроки от двух с половиной до семи лет. Служители Фемиды избрали меру пресечения для остальных членов преступной группировки: семеро из них под стражей, троим назначили наказание в виде домашнего ареста, остальные — под запретом определенных действий.

Совсем скоро они услышат приговор.

