В Ереване стартует саммит европейского политического сообщества

Европейские лидеры намерены обсудить шаги по сближению Армении с ЕС.

В Армении сегодня стартует саммит Европейского политического сообщества. Это событие имеет особое значение для нынешних властей в связи с приближающимися парламентскими выборами.

Для премьера Никола Пашиняна саммит стал удобной возможностью заручиться поддержкой Брюсселя и укрепить свои позиции. Тем более что прибывшие в Ереван европейские лидеры открыто демонстрируют поддержку нынешнего курса страны.

О том, какие темы будут в центре внимания, расскажет корреспондент «Известий» Гарик Абелян — он сейчас работает в армянской столице.

«На первом в истории саммите Армении и Евросоюза главным станет обсуждение общего стратегического плана. Речь пойдет о трех вещах: как развивать устойчивое гражданское общество, как привлекать больше инвестиций в инфраструктуру и бизнес, а также как сближаться с ЕС, в первую очередь, за счет обновления армянских законов. Также на саммите представят отчет о том, каких результатов удалось добиться в процессе упрощения визового режима», — отметил журналист.

Ускоренное сближение республики с Евросоюзом, по сути, и есть та помощь, которыми Брюссель надеется поднять рейтинг премьера. Эксперты отмечают, что подобные сценарии уже наблюдались ранее, например, на парламентских выборах в Венгрии и Молдавии.

Однако брюссельская повестка может обострить и внешнеполитические риски для Еревана. В частности, формат встреч Армения — ЕС может осложнить отношения с Россией. Известно, что 5 мая в Ереване запланированы мероприятия в поддержку Украины, которые эксперты уже называют закавказским аналогом консультаций в формате «Рамштайн».

