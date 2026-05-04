Президент Кубы Диас-Канель заявил об усилении угрозы со стороны США

Дональд Трамп допустил отправку авианосца «Авраам Линкольн» к берегам карибского государства.

География кризисов только расширяется. Президент Кубы — Мигель Диас-Канель — предупреждает об усилении угрозы со стороны США. И ситуацию в стране он называет опасной.

Лидер острова Свободы уже призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее. По его словам, Куба не примет капитуляцию ни при каких обстоятельстваз. Вашингтон, тем временем, ужесточает энергетическую блокаду карибского государства. Кризис приводит к сокращению авиасообщения — в международных аэропортах уже объявили о критической нехватке топлива. А президент США Дональд Трамп накануне вообще пригрозил захватить остров, допустив отправку авианосца «Авраам Линкольн» к его берегам.

Издание Politico пишет, что США в данный момент рассматривают вариант военной операции на Кубе с целью свержения правительства.

