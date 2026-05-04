В России в разы выросло число отцов, берущих декрет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такой возможностью чаще пользуются папы с высокими зарплатами.

За последние годы в России значительно возросло количество мужчин, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. Об этом в интервью ТАСС сообщила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно с двух до 12,5 процентов, а абсолютное число — в шесть-девять раз с 2020-го по 2025 год», — привела эксперт данные Росстата.

Она также отметила, что такую возможность чаще всего используют отцы с высоким уровнем дохода. По словам специалиста, лидирующие позиции по этому показателю занимают Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан.

«По результатам исследования СПбГУ, готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком около 50 процентов отцов. По данным Соцфонда, доля отцов составляет 12,5 процентов от всех получателей пособия», — добавила доцент.

Кроме того, Лебединская заявила, что 35 процентов мужчин хотят отправиться в отпуск, но не имеют такой возможности. В основном это молодые отцы с высокими зарплатами. При этом эксперт добавила, что текущие показатели являются примерными.

Ранее 5-tv.ru писал, что интерес к «отцовскому декрету» достиг рекордных показателей — более половины работающих женатых мужчин готовы взять отпуск по уходу за ребенком вместо супруги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС