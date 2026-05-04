Около 2,5 миллиона россиян заплатят налог по вкладам

Процентный доход по вкладам ФНС декларирует самостоятельно.

Примерно 2–2,5 миллиона россиян будут должны заплатить налог с процентов на депозиты по итогам 2026 года. При условии сохранения ключевой ставки на показателе 16%, сбор придется заплатить клиентам, заработавшим на вкладах от 160 тысяч рублей и больше. Об этом журналистам «Известий» рассказал финансовый советник Алексей Родин.

По словам эксперта, в 2026-м под уплату налога подпадают владельцы вкладов стоимостью более миллиона рублей — при самой позитивной оценке это и будут те самые 2,5 миллиона граждан РФ. Родин подчеркнул, что большую часть россиян обяжут заплатить налог «от 700 до двух тысяч рублей».

Адвокат Альберт Ануфриев также отметил, что представители Федеральной налоговой службы (ФНС) сами декларируют процентные доходы владельцев вкладов, опираясь на предоставленную банками информацию. Самостоятельно браться за эту процедуру не нужно.

Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, в начале 2026 года средний размер депозита составлял 419 тысяч рублей. Граждане РФ в большинстве своем считают именно вклады самым простым и надежным способом уберечь свои сбережения от инфляции. Цифры изменятся в меньшую сторону, если клиенты банков начнут активнее брать кредиты.

По мнению финансовых аналитиков, ставки по вкладам еще долго будут превосходить, по крайней мере, официальную инфляцию. У пользователей услуг по вкладам почти нет рисков, так как их счета на депозитах застрахованы на 1,4 миллиона рублей в каждом банке.

