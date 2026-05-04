Вертолет Ми-28НМ в деле. Лучшее видео из зоны СВО

© РИА Новости/Павел Бедняков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Экипаж нанес удары авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу и пункт временной дислокации подразделения беспилотников Вооруженных сил Украины. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед вылетом экипаж получил координаты целей в зоне ответственности группировки войск «Восток». В ходе операции был нанесен удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.

По данным разведки, цель была успешно поражена. После выполнения боевого задания экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

