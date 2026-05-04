Куртки не убирать: какая погода ждет москвичей на 9 Мая

После теплых дней в столицу придет ощутимое похолодание.

Температура в Москве ко вторым майским праздникам упадет до отметки плюс 10 градусов. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости. Пик тепла придется на вторник и среду, после чего температура будет падать.

Ранее тот же специалист сообщал агентству, что 6 и 7 мая воздух в столице прогреется до плюс 24 градусов. Однако этот подъем температуры окажется краткосрочным.

«По всей видимости, такой климат резкого потепления будет не слишком продолжительным, он не затянется надолго, и поэтому к 9-му числу можно ожидать снижения температуры, но… похолодания со снегом уже не будет. Температура понизится просто до плюс десяти градусов», — заявил Шувалов.

Период снижения температуры очерчен метеорологом с 8 по 10 мая. Осадков в виде снега не будет — характер похолодания оценивается как умеренный. Никаких возвратов к зимним условиям не предвидится, однако и майского тепла в праздничные дни москвичам ждать не стоит.

