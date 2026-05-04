С «Катюшей» и флагами СССР: «Бессмертный полк» прошел во Франкфурте

В немецком городе Франкфурт-на-Майне состоялась акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни русскоязычных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Шествие стартовало на площади Опернплац. Затем собравшиеся проследовали маршем по центральным улицам города и завершили мероприятие на площади Ромерберг.

Участники «Бессмертного полка» несли в руках портреты родственников-участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников концлагерей, советские и российские флаги. Кроме того, были заметны флаги союзных республик.

Во время шествия также звучали песни военных лет, которые активно подпевали участники, а женщины в такт мелодиям махали синими платочками. В конце мероприятия собравшиеся почтили память павших героев войны минутой молчания и возложили цветы.

Ранее «Бессмертный полк» и акция «Георгиевская ленточка» состоялись в Вашингтоне. Помимо живущих в США россиян, в мероприятиях участвовали дипломаты и американцы, желающие отдать дань уважения.

