Трамп назвал неприемлемым трехэтапный план Ирана по завершению конфликта

Американский лидер заявил, что недоволен предложением, но кампания идет «очень хорошо».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон отверг предложение Ирана о завершении конфликта в три этапа. Об этом он заявил 3 мая в интервью израильскому телеканалу Kan News.

«Иранцы хотят заключить сделку, но я недоволен тем, что они предложили. <…> Есть вещи, с которыми я не могу согласиться», — отметил глава Белого дома, назвав инициативу Тегерана неприемлемой. При этом он добавил, что «кампания идет очень хорошо», и выразил удовлетворение морской блокадой Ирана.

В тот же день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что США через Пакистан передали Тегерану свои предложения по урегулированию. По его словам, инициатива не касается иранской ядерной программы.

Портал Axios уточнил, что Иран передал американской стороне план из 14 пунктов. Тегеран предложил в течение 30 дней договориться о прекращении огня, снятии блокады и открытии Ормузского пролива, и только после этого начать еще месяц переговоров.

