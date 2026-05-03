Умер актер из «Славных парней» и «Хэллоуина» Бо Старр

Фото: Кадр из х/ф «Хэллоуин 5 ». реж.: Доминик Отенен-Жирар, 1989 г.

В Канаде на 82-м году жизни скончался американский актер Бо Старр. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ со ссылкой на младшего брата артиста, Майка Старра.

Бо Старр начал свою актерскую карьеру в конце 70-х. Широкому зрителю он известен по роли шерифа Бена Микера в двух частях фильма ужасов «Хэллоуин». Кроме того, многие его помнят по работе в «Славных парнях», где он сыграл отца главного героя Генри Хилла.

Актер снялся в десятках картин, среди которых «Скорость», «Флетч» и «Нокдаун». Помимо кино, Старр активно играл в театре.

