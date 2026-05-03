Тихие сигналы организма: как распознать дефицит витамина D

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Организм человека может подавать едва заметные признаки нехватки важных элементов, которые часто путают с обычным стрессом.

Дефицит витамина D часто протекает незаметно и проявляется лишь в виде косвенных признаков, таких как ломота в костях и когнитивные нарушения. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на диетолога Мугдху Прадхан.

«Витамин D не просто витамин, он ведет себя скорее как гормон. И когда его уровень низок, тело чувствует это тихо, прежде чем заявить об этом громко», — заявила специалист.

Основная опасность заключается в том, что симптомы нарастают постепенно, и человек успевает к ним адаптироваться, списывая недомогание на стресс или возраст. Среди ключевых индикаторов проблемы выделяется хроническая усталость, которая не проходит даже после длительного сна.

Это связано с тем, что нехватка компонента напрямую влияет на работу митохондрий и энергетический обмен на клеточном уровне. Также об опасности сигнализируют частые простудные заболевания и затянувшийся процесс выздоровления, так как иммунная система теряет способность эффективно модулировать свои реакции. Еще одним важным аспектом являются эмоциональные колебания.

«Изменения настроения также слишком распространены, но ими часто пренебрегают», — подчеркивает Прадхан.

По ее словам, низкий уровень витамина D провоцирует раздражительность, «туман в голове» и даже признаки депрессии. Современный городской образ жизни существенно усугубляет ситуацию, так как люди проводят большую часть времени в помещениях.

Эксперты рекомендуют проводить на солнце от 15 до 30 минут в день и включать в рацион жирную рыбу и яичные желтки. Однако функциональные нутрициологи предупреждают, что диета редко может полностью восполнить нехватку солнечного света. Специалисты настаивают на том, что принимать добавки следует строго под медицинским наблюдением после подтверждения диагноза лабораторным путем, чтобы избежать самолечения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.