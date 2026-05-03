Движение в Ормузском проливе остановилось после слов Трампа об урегулировании

За сутки пролив пересекли лишь два иранских коммерческих судна.

Движение судов в Ормузском проливе практически прекратилось, пока президент США Дональд Трамп рассматривает новое мирное предложение Тегерана. Об этом 3 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сервис отслеживания морского трафика.

По данным агентства, накануне через пролив прошли девять судов, однако за последние сутки проходом воспользовались только два иранских коммерческих корабля. Некоторые суда пересекают пролив с выключенными транспондерами, чтобы их было сложнее отследить.

Трамп 1 мая заявил, что не удовлетворен последним мирным предложением Ирана, но подтвердил, что Вашингтон и Тегеран продолжают телефонные переговоры. При этом он выразил сомнение в том, что сторонам удастся прийти к соглашению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления американских ударов по территории Ирана. Соответствующее заявление он сделал журналистам во Флориде.

Американский лидер также сообщил, что в ближайшее время намерен рассмотреть переданный Тегераном 14-пунктный план по урегулированию. Однако, как он написал в своей соцсети Truth Social, не ожидает увидеть в документе приемлемых для Вашингтона условий. По мнению Трампа, иранские власти «еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет».

