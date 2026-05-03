Рабство в особняке: бывшая домработница Кайли Дженнер подала на нее в суд

Звезду обвиняют в жестоком обращении с персоналом и расовой дискриминации.

Бывшая домработница модели Кайли Дженнер Хуана Дельгадо Сото подала иск в суд против американской знаменитости. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Согласно материалам дела, Сото начала работать в резиденции Дженнер в 2019 году, однако условия труда оказались невыносимыми. Истица утверждает, что сотрудникам не позволяли уходить на законные обеденные перерывы, ограничивали их в посещении туалета и даже запрещали пить доступную в доме воду, которую персонал иронично именовал «водой Кайли».

Ситуация обострилась весной 2025 года, когда Хуана попыталась донести информацию о происходящем беззаконии напрямую до хозяйки. Женщина оставила письмо с жалобами, подчеркнув, что страдает от тяжелого психологического давления. Реакция последовала незамедлительно: работнице приказали стать «невидимкой», запретив улыбаться знаменитости или попадаться ей на глаза под угрозой мгновенного увольнения.

В иске Хуана Дельгадо Сото также описывает вопиющий случай жестокости. Ей не разрешили взять выходной для посещения похорон родного брата, при этом руководство распространяло слухи о том, что женщина выдумала смерть родственника ради отгула. В августе 2025 года Сото уволилась, сообщив в прощальном сообщении, что из-за ежедневных издевательств и тревоги она полностью лишилась сна.

Это не первый громкий скандал, связанный с трудовой этикой в доме 28-летней бизнесвумен. Ранее аналогичные претензии выдвигала другая помощница по хозяйству, Анджелика Васкес. Она заявляла о проявлениях расизма со стороны работодателя, насмешках над ее иммиграционным статусом и физической агрессии. По ее словам, Дженнер могла бросать в подчиненных вешалки.

