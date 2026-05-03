ВСУ атаковали радиационную лабораторию Запорожской АЭС

По предварительным данным, никто не пострадал.

Украинские беспилотники атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили представители станции.

«ВСУ создает угрозу радиационной безопасности ЗАЭС. Сегодня днем ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Руководство ЗАЭС оперативно проинформировало инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о случившемся.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Специалисты уточнили, что критических повреждений оборудования и зданий удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за прошедшие сутки силы ПВО России уничтожили 740 украинских беспилотников, а также сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы HIMARS.

Российские военные, в свою очередь, нанесли удары по 147 военным объектам Украины, включая транспортную инфраструктуру, склады боеприпасов и пункты временной дислокации боевиков.

