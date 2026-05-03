Силы ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS

Российские силы также уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедших суток успешно перехватили и уничтожили 740 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило министерство обороны в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, за указанный период российские военнослужащие нанесли удары по военным объектам в 147 районах Украины. В ведомстве уточнили, что к операциям были привлечены оперативно-тактическая авиация и артиллерийские подразделения ВС РФ.

В результате атак поражены объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Москве. Боевики киевского режима пытаются наносить удары по столичному региону. С ночи 3 мая, с 00:00, сбито уже пять БПЛА.

