Ремонт за 60 миллионов: как живет Полина Лурье в бывшей квартире Ларисы Долиной

Предпринимательница уже познакомилась с соседями.

Въехав в январе в квартиру, которой некогда владела народная артистка России Лариса Долина, предпринимательница Полина Лурье сразу же приступила к ремонту. Об этом женщина рассказала изданию aif.ru.

«Ремонт еще делаю», — сообщила Полина Лурье.

О том, какие именно работы и какой объем ей еще предстоит сделать, бизнесвумен раскрывать не стала. Но еще до того, как въехать в скандальную жилплощадь в центре Москвы, она говорила, что хочет сделать там ремонт в «современном стиле», переделав все полностью под себя.

По мнению агента по недвижимости Константина Муравьева, масштабный ремонт в элитной квартире Лурье может обойтись примерно в 60 миллионов рублей.

Кроме того, стало известно, что Лурье уже познакомилась с новыми соседями и описывает их как «чудесных» людей.

Былые же распри с народной артисткой предпринимательница вспоминает с улыбкой.

«Надеюсь, судов в моей жизни больше не будет», — отметила Лурье в беседе с журналистами.

Что случилось с квартирой Долиной

Скандальная история с недвижимостью Ларисы Долиной началась в 2024 году. Тогда певица под влиянием телефонных мошенников продала свою элитную квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров Полине Лурье, получив за нее 112 миллионов рублей.

Позже артистка заявила, что стала жертвой обмана, и пыталась оспорить сделку. Однако в декабре 2025 года Верховный суд России окончательно подтвердил право собственности Лурье на жилье. В результате певица лишилась элитной недвижимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что иск Ларисы Долиной о компенсации ущерба из-за квартиры передали в суд Москвы. Ответчиками по делу проходят несколько человек, в том числе осужденная из-за аферы с квартирой Долиной курьер Анжела Цырульникова, а также другие фигуранты этого громкого дела.

