В Музее героизма на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии в честь Дня Победы

В Музее героизма в честь Дня Победы проведут бесплатные экскурсии 9, 10 и 11 мая

Жители и гости столицы смогут увидеть, в том числе трофейное немецкое оружие.

В честь Дня Победы на ВДНХ, в Музее героизма, состоятся бесплатные экскурсии для всей семьи. Об этом сообщили на сайте mos.ru.

Присоединиться к тематическим экскурсиям жители и гости столицы смогут 9, 10 и 11 мая. Они будут проходить каждый час, начиная с 11:30.

Жителям и гостям Москвы, которые захотят присоединиться к бесплатным мероприятиям на ВДНХ, нужно заранее зарегистрироваться на сайте культурной площадки.

В Музее героизма хранятся редчайшие артефакты Великой Отечественной войны и боевые трофеи нашего времени. Среди них — знамена гвардейских дивизий Красной армии и флаги современных воинских частей России. Кроме того, в постоянной экспозиции музея представлено трофейное немецкое оружие. Так, горожане смогут увидеть знаменитую гранату «колотушка» — Stielhandgranate 24 (M-24).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году городской праздник выпускников состоится на ВДНХ. Торжество пройдет 26 июня. Ожидается, что его посетят около 40 тысяч человек.

