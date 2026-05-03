Никакого йода и ваты: что должно быть в автомобильной аптечке

Как улучшить стандартный набор лекарств при дальних поездках?

В типовой набор автомобильной аптечки входят перевязочные материалы, инструменты, устройство для искусственного дыхания и изотермическое покрывало, однако этот список можно улучшить. Об этом в беседе с Life.ru сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) Алексей Панов.

По словам эксперта, чаще всего водители кладут в дорожную аптечку базовые средства для экстренной помощи. В этом наборе, как правило, есть обычный резиновый жгут. Он хорошо пережимает вены, но при артериальном кровотечении может оказаться бесполезным. Поэтому его можно заменить на жгут турникетного типа.

Еще из аптечки стоит убрать вату, йод и зеленку. Взамен можно положить гемостатические салфетки и хлоргексидин, уточнил собеседник издания. При дальних поездках в автомобильную аптечку следует добавить спрей от насекомых и таблетки от укачивания.

Алексей Панов порекомендовал водителям внимательно следить за сроком годности всех лекарств. Кроме того, багажник или бардачок не подойдет для хранения аптечки, считает эксперт, потому что летом там слишком высокая температура. Лучше всего поместить все в пенопластовый контейнер или в сумку-холодильник.

