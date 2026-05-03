Курс на лето: какая погода ждет москвичей 3 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В столице установится переменная облачность и по-весеннему комфортная температура.

Переменная облачность и преимущественно сухая погода прогнозируются в столичном регионе. Соответствующие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

В Москве днем температура воздуха составит от 19 до 21 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 9.

В Московской области днем ожидается от 16 до 21 градуса тепла, а в ночные часы — до плюс 6.

Синоптики отмечают, что в течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы. Атмосферное давление составит 745–747 миллиметров ртутного столба, оставаясь в пределах нормы.

По оценкам специалистов, такие погодные условия создают благоприятную обстановку для прогулок, поездок за город и проведения времени на открытом воздухе. Устойчивая теплая погода также способствует активному цветению растений и постепенному переходу к более летнему температурному режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перепады погоды влияют на здоровье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС