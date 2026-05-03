Американский рэпер Flo Rida дал концерт в Москве

У исполнителя запланированы два выступления в столице, а затем шоу в Краснодаре и Новосибирске.

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард. — Прим. ред.) выступил на «ЦСКА Арене» в Москве. Кадрами с концерта поделилась съемочная группа 5-tv.ru. Второе шоу на этой же площадке состоится 3 мая. Как сообщает представитель концертного агентства, после первого тура исполнитель может снова вернуться в Россию, так как с ним заключен контракт на три года.

Flo Rida впервые проводит тур по России. Он прибыл в Москву на частном самолете из мексиканского Канкуна с пересадкой в Стамбуле, перелет продлился 15 часов. В аэропорту Внуково рэпера встретили с икрой, коньяком и бородинским хлебом, также для него исполнили его же трек Low в русской народной обработке под гармонь и балалайку — на ней играл аниматор в костюме медведя.

Из аэропорта Диллард отправился в отель Four Seasons на люксовом кортеже из трех автомобилей Cadillac, двух Mercedes V-Class и двух Sprinter. Всего у рэпера запланированы четыре концерта. После двух выступлений в Москве у него состоятся представления в Новосибирске и Краснодаре. Тур должен был начаться еще 8 марта, но исполнитель решил перенести его в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Flo Rida наиболее известен хитом Low, который в начале 2008 года в течение десяти недель держался на первом месте в рейтинге Billboard Hot 100, а по итогам года стал самым продаваемым синглом в США. В начале 2009 года артист снова возглавил этот хит-парад с кавер-версией диско-хита Right Round. Продажи музыкальных записей Дилларда превысили 75 миллионов копий по всему миру.

На его счету четыре альбома, выпущенных с 2008 по 2012 годы. В последний сборник Wild Ones вошли хиты Good Feeling, Wild Ones (с певицей Sia), I Cry и Whistle. Также в дискографии есть мини-альбомы Good Feeling (2012) и My House (2015).

